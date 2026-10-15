В Подольске после взрыва газовоздушной смеси загорелся ангар, есть пострадавшие

В подмосковном Подольске пожар охватил 2400 квадратных метров металлического ангара, из здания эвакуировали 23 человека. По предварительным данным, двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло на Окружной улице, в доме 2к. Во время пожара разгерметизировалась находившаяся внутри ёмкость с газом, после чего огонь распространился по ангару.

В МЧС уточнили, что площадь возгорания достигла 2,4 тысячи квадратных метров. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.

Сведения о причинах первоначального возгорания в сообщении ведомства отсутствуют. Также не уточняется, что именно хранилось в ангаре.

Ранее Life.ru писал о мощном пожаре в посёлке Приютово в Башкирии, во время которого прогремел взрыв. Тогда огонь охватил жилой дом, баню и хозяйственную постройку. По одной из версий, взорваться мог находившийся в бане карбид, однако официально эта причина не была подтверждена.