В Подольске после взрыва газовоздушной смеси загорелся ангар, есть пострадавшие
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В подмосковном Подольске пожар охватил 2400 квадратных метров металлического ангара, из здания эвакуировали 23 человека. По предварительным данным, двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание произошло на Окружной улице, в доме 2к. Во время пожара разгерметизировалась находившаяся внутри ёмкость с газом, после чего огонь распространился по ангару.
В МЧС уточнили, что площадь возгорания достигла 2,4 тысячи квадратных метров. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.
Сведения о причинах первоначального возгорания в сообщении ведомства отсутствуют. Также не уточняется, что именно хранилось в ангаре.
Ранее Life.ru писал о мощном пожаре в посёлке Приютово в Башкирии, во время которого прогремел взрыв. Тогда огонь охватил жилой дом, баню и хозяйственную постройку. По одной из версий, взорваться мог находившийся в бане карбид, однако официально эта причина не была подтверждена.
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