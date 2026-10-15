В Подольске при взрыве газа в ангаре погиб человек, трое пострадали

В подмосковном Подольске произошла серьёзная авария на промышленном объекте. В результате детонации газа и последовавшего за этим возгорания в складском ангаре погиб один человек.

Согласно экстренным данным регионального главка МЧС, травмы различной степени тяжести получили еще трое находившихся в здании граждан. На место происшествия оперативно стянуты расчеты спасателей, бригады медицины катастроф и сотрудники правоохранительных органов.

Специалисты ведут ликвидацию очагов горения и разбор поврежденных конструкций постройки. Медицинские службы оказывают неотложную помощь раненым, решается вопрос об их срочной госпитализации.

Причины и точные обстоятельства, приведшие к аварийной утечке и воспламенению газовоздушной смеси, в настоящее время устанавливаются дознавателями.

Напомним, возгорание произошло на Окружной улице. Во время пожара разгерметизировалась находившаяся внутри ёмкость с газом, после чего огонь распространился по ангару. Площадь возгорания достигла 2,4 тысячи квадратных метров.