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Опубликовано 15 октября, 13:31

В Подольске при взрыве газа в ангаре погиб человек, трое пострадали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В подмосковном Подольске произошла серьёзная авария на промышленном объекте. В результате детонации газа и последовавшего за этим возгорания в складском ангаре погиб один человек.

Согласно экстренным данным регионального главка МЧС, травмы различной степени тяжести получили еще трое находившихся в здании граждан. На место происшествия оперативно стянуты расчеты спасателей, бригады медицины катастроф и сотрудники правоохранительных органов.

Специалисты ведут ликвидацию очагов горения и разбор поврежденных конструкций постройки. Медицинские службы оказывают неотложную помощь раненым, решается вопрос об их срочной госпитализации.

Причины и точные обстоятельства, приведшие к аварийной утечке и воспламенению газовоздушной смеси, в настоящее время устанавливаются дознавателями.

Взрыв газа произошёл в доме в Коми: три человека в реанимации, введён режим ЧС
Взрыв газа произошёл в доме в Коми: три человека в реанимации, введён режим ЧС

Напомним, возгорание произошло на Окружной улице. Во время пожара разгерметизировалась находившаяся внутри ёмкость с газом, после чего огонь распространился по ангару. Площадь возгорания достигла 2,4 тысячи квадратных метров.

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Оксана Попова
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