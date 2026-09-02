Министр Никитин: РФ не допустит серьёзных перебоев в работе гражданской авиации

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, Россия не допустит каких-либо значительных перебоев в работе гражданской авиации, несмотря на угрозы Киева.

Причиной для комментария стали высказывания Владимира Зеленского. Ранее президент России Владимир Путин расценил их как заявку на государственный терроризм в отношении перевозчиков, использующих небо РФ.

Никитин подчеркнул, что ведомство находится в плотном взаимодействии с Минобороны и Росгвардией. По его словам, значительных сбоев в воздушном сообщении удастся избежать.

Министр добавил, что точечные лимиты в аэропортах возможны. Приоритетом в таких ситуациях остается безопасность пассажирских рейсов.

При этом чиновник выразил уверенность, что в перспективе нескольких лет Россия справится с существующими вызовами в этой сфере.

Ранее Зеленский публично заявил, что российское воздушное пространство становится «полностью опасным» для полётов из-за присутствия украинских беспилотников, и предупредил о необходимости учитывать эту угрозу международные авиакомпании, страховщиков и структуры. Президент РФ Владимир Путин расценил это заявление как «заявку на государственный терроризм», а заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пообещал «встречное возмездие» за любые подобные действия в отношении гражданской авиации.