Жизни лётчиков Су-30, упавшего в Калининградской области, ничего не угрожает
Минобороны подтвердило крушение Су-30 в Калининградской области
Обложка © РИА Новости / Павел Грибов
Самолёт Су-30 потерпел крушение в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полёта. Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, самолёт упал в безлюдном районе. Полёт выполнялся без боекомплекта.
«Экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой. Угрозы жизни летчиков нет», — отметили в МО.
Ранее Life.ru сообщал о падении истребителя под Калининградом и катапультировании обоих пилотов. Теперь сведения о происшествии и состоянии экипажа подтвердило Минобороны.
Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.