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Регион
Опубликовано 21 октября, 15:27

Жизни лётчиков Су-30, упавшего в Калининградской области, ничего не угрожает

Минобороны подтвердило крушение Су-30 в Калининградской области

Обложка © РИА Новости / Павел Грибов

Обложка © РИА Новости / Павел Грибов

Самолёт Су-30 потерпел крушение в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полёта. Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, самолёт упал в безлюдном районе. Полёт выполнялся без боекомплекта.

«Экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой. Угрозы жизни летчиков нет», — отметили в МО.

Ранее Life.ru сообщал о падении истребителя под Калининградом и катапультировании обоих пилотов. Теперь сведения о происшествии и состоянии экипажа подтвердило Минобороны.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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