Жизни лётчиков Су-30, упавшего в Калининградской области, ничего не угрожает

Самолёт Су-30 потерпел крушение в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полёта. Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, самолёт упал в безлюдном районе. Полёт выполнялся без боекомплекта.

«Экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой. Угрозы жизни летчиков нет», — отметили в МО.

Ранее Life.ru сообщал о падении истребителя под Калининградом и катапультировании обоих пилотов. Теперь сведения о происшествии и состоянии экипажа подтвердило Минобороны.