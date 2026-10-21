Истребитель Су-30СМ упал под Калининградом: оба пилота катапультировались

Военный самолёт Су-30СМ разбился в Калининградской области. Инцидент произошёл в Черняховском районе, между населёнными пунктами Тимофеевка и Зелёный Бор. Об этом сообщает Mash.

Оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы. Пострадавших лётчиков госпитализировали в военный госпиталь.

Информация о причинах авиакатастрофы и состоянии членов экипажа уточняется. Официальных комментариев военного ведомства на момент публикации не приводится.

Су-30СМ — российский двухместный многоцелевой истребитель, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, поражения наземных и морских целей, а также выполнения задач сопровождения. Самолёт оснащён двумя двигателями и системой катапультирования экипажа. Причины произошедшего в Калининградской области предстоит установить специалистам.

Ранее Life.ru публиковал видео крушения истребителя Су-30 в Черняховском районе Калининградской области в августе 2023 года. Тогда самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт и упал в безлюдной местности. Оба члена экипажа погибли, предварительной причиной катастрофы называли техническую неисправность.