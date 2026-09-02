Минобороны показало видео удара «Герани» по логистическому центру в Киеве
Минобороны: Российский БПЛА «Герань» поразил логистический центр в Киеве
Российский БПЛА поразил логистический центр в Киеве. Обложка © Минобороны России
Логистический центр в Киеве стал целью удара российского беспилотника «Герань-4 сикер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российский БПЛА поразил логистический центр в Киеве. Видео © Минобороны России
В распоряжении российского военного ведомства оказались кадры объективного контроля произошедшего. Для атаки по объекту использовали беспилотник «Герань-4 сикер». Согласно информации Минобороны, поставленная цель была поражена.
Вооружённые силы России продолжают систематически наносить групповые удары по объектам военной логистики ВСУ, стремясь нарушить цепочки поставок вооружений и техники, поступающих из европейских стран. Удары, наносимые высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, приходятся по железнодорожным эшелонам и тепловозам, перевозящим грузы к линии боевого соприкосновения, а также по логистическим центрам, складам боеприпасов и горючего, портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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