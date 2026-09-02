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Опубликовано 2 сентября, 12:37

Минобороны показало видео удара «Герани» по логистическому центру в Киеве

Минобороны: Российский БПЛА «Герань» поразил логистический центр в Киеве

Российский БПЛА поразил логистический центр в Киеве. Обложка © Минобороны России

Российский БПЛА поразил логистический центр в Киеве. Обложка © Минобороны России

Логистический центр в Киеве стал целью удара российского беспилотника «Герань-4 сикер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российский БПЛА поразил логистический центр в Киеве. Видео © Минобороны России

В распоряжении российского военного ведомства оказались кадры объективного контроля произошедшего. Для атаки по объекту использовали беспилотник «Герань-4 сикер». Согласно информации Минобороны, поставленная цель была поражена.

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Вооружённые силы России продолжают систематически наносить групповые удары по объектам военной логистики ВСУ, стремясь нарушить цепочки поставок вооружений и техники, поступающих из европейских стран. Удары, наносимые высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, приходятся по железнодорожным эшелонам и тепловозам, перевозящим грузы к линии боевого соприкосновения, а также по логистическим центрам, складам боеприпасов и горючего, портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

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Милена Скрипальщикова
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