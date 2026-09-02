Логистический центр в Киеве стал целью удара российского беспилотника «Герань-4 сикер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В распоряжении российского военного ведомства оказались кадры объективного контроля произошедшего. Для атаки по объекту использовали беспилотник «Герань-4 сикер». Согласно информации Минобороны, поставленная цель была поражена.

Вооружённые силы России продолжают систематически наносить групповые удары по объектам военной логистики ВСУ, стремясь нарушить цепочки поставок вооружений и техники, поступающих из европейских стран. Удары, наносимые высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, приходятся по железнодорожным эшелонам и тепловозам, перевозящим грузы к линии боевого соприкосновения, а также по логистическим центрам, складам боеприпасов и горючего, портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.