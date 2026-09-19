Минтранс анонсировал Северо-Западный обход Великого Новгорода

В Великом Новгороде планируют построить Северо-Западный обход. Проект реализуют по решению президента России при поддержке Минтранса и Росавтодора.

О планах сообщил министр транспорта Андрей Никитин на совещании с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Новая магистраль соединит трассы М-10 и Р-56. Она должна снизить нагрузку на городские улицы и вывести транзитный транспорт за пределы центральных районов.

Кроме того, дорога создаст транспортный коридор в направлении Луги. Власти рассчитывают, что это позволит увеличить грузопоток и даст дополнительный импульс развитию прилегающих территорий.

По словам Дронова, нагрузка на улично-дорожную сеть Великого Новгорода постоянно растёт. В перспективе численность населения города и близлежащих территорий может увеличиться до 500 тыс. человек.

Губернатор отметил, что обход необходим для освобождения центра от транзитного движения. Сейчас региональные власти готовят обоснование эффективности инвестиционного проекта.

Ранее Life.ru писал, что новую развязку на трассе М-11 «Нева» в Ленобласти запустили раньше срока. Развязка перераспределит транспортные потоки на границе регионов, ускорит поездки в направлении Луги и Мурманска, а для жителей Любани, Тосненского района и соседних населённых пунктов Новгородской области путь до М-11 станет короче на десять километров.