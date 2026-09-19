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Регион
Опубликовано 19 сентября, 18:41

Минтранс анонсировал Северо-Западный обход Великого Новгорода

Обложка © РИА Новости / Константин Чалабов

Обложка © РИА Новости / Константин Чалабов

В Великом Новгороде планируют построить Северо-Западный обход. Проект реализуют по решению президента России при поддержке Минтранса и Росавтодора.

О планах сообщил министр транспорта Андрей Никитин на совещании с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Новая магистраль соединит трассы М-10 и Р-56. Она должна снизить нагрузку на городские улицы и вывести транзитный транспорт за пределы центральных районов.

Кроме того, дорога создаст транспортный коридор в направлении Луги. Власти рассчитывают, что это позволит увеличить грузопоток и даст дополнительный импульс развитию прилегающих территорий.

По словам Дронова, нагрузка на улично-дорожную сеть Великого Новгорода постоянно растёт. В перспективе численность населения города и близлежащих территорий может увеличиться до 500 тыс. человек.

Губернатор отметил, что обход необходим для освобождения центра от транзитного движения. Сейчас региональные власти готовят обоснование эффективности инвестиционного проекта.

На трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» повышают разрешённую скорость до 130 км/ч
На трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» повышают разрешённую скорость до 130 км/ч

Ранее Life.ru писал, что новую развязку на трассе М-11 «Нева» в Ленобласти запустили раньше срока. Развязка перераспределит транспортные потоки на границе регионов, ускорит поездки в направлении Луги и Мурманска, а для жителей Любани, Тосненского района и соседних населённых пунктов Новгородской области путь до М-11 станет короче на десять километров.

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Полина Никифорова
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