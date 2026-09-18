Новую развязку на трассе М-11 «Нева» в Ленобласти запустили раньше срока

Движение по новой транспортной развязке на 593-м километре трассы М-11 «Нева» в Ленинградской области запустили на четыре месяца раньше намеченного срока. Об открытии объекта 18 сентября сообщил Минтранс России.

На 593-м км трассы М-11 «Нева» открыли новую развязку. Видео © Макс / Минтранс России

Развязка появилась в Тосненском районе на пересечении магистрали с дорогой Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга. Построить её просили местные жители и главы Ленинградской и Новгородской областей. Новый съезд должен улучшить связь двух регионов с М-11 и сократить автомобилистам дорогу к скоростной трассе.

Движение по новой транспортной развязке на 593-м километре трассы М-11 «Нева». Фото © Макс / Минтранс России

«Главный результат строительства — реальное удобство для людей», — заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

По его словам, развязка перераспределит транспортные потоки на границе регионов, ускорит поездки в направлении Луги и Мурманска, а для жителей Любани, Тосненского района и соседних населённых пунктов Новгородской области путь до М-11 станет короче на десять километров. При строительстве использовали 35 тысяч кубометров грунта и свыше 16 тысяч кубометров железобетона, установили 100 тонн металлических конструкций и 167 опор освещения. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В открытии по видеосвязи также участвовали губернаторы Ленинградской и Новгородской областей Александр Дрозденко и Александр Дронов, а также глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Ранее Life.ru сообщал о повышении разрешённой скорости на М-11 «Нева» до 130 км/ч. Изменения с 13 апреля 2026 года затронули участок магистрали от Московской области до Санкт-Петербурга. Впрочем, касается это не всех автомобилей.