Минтранс России запустил эксперимент со скидками на такси для многодетных

Многодетные семьи смогут автоматически подтверждать свой статус при заказе такси и получать скидки, бонусы или другие меры поддержки. Такой эксперимент запускает Ситуационно-информационный центр Минтранса России.

Проверка будет проходить через автоматизированную систему управления льготными и субсидированными перевозками. Она свяжет государственные сведения о статусе пассажира с цифровыми сервисами заказа такси.

«Основная цель — сделать детей в такси не обузой для перевозчика, а самыми желанными пассажирами», — заявил первый замминистра транспорта Константин Пашков. По его словам, стоимость таких поездок при этом должна оставаться доступной для многодетных семей.

Участие перевозчиков в эксперименте будет добровольным. Компании сами смогут решить, что именно предложить пассажирам: скидки, специальные тарифы, бонусы, программы лояльности или приоритетные условия обслуживания.

Если механизм покажет свою эффективность, его планируют распространить на регионы страны. При этом конкретные меры поддержки каждая компания будет определять самостоятельно.

В конце августа Life.ru рассказывал о новых правилах перевозок в автобусах и такси, вступивших в силу с 1 сентября. Среди изменений появилась возможность подтверждать право на льготный проезд через цифровые сервисы, в том числе мессенджер Max.