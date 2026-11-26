Минцифры предложило сделать российские репозитории обязательной площадкой для разработки доверенного программного обеспечения. Создавать единую платформу по образцу GitHub не планируют: вместо неё появится распределённая сеть хранилищ, содержание которой оплатят сами разработчики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект концепции ведомства.

Новая инфраструктура, как утверждается, должна объединить хранение исходного кода, сборку программ и проверку их безопасности. При этом владельцы площадок будут обязаны размещать резервные копии данных в российских дата-центрах. Для работы с доверенным ПО использование кластера станет обязательным, а исключения потребуют согласования с регулятором.

Пользователям предложат тарифы в зависимости от размера бизнеса, а дополнительные инструменты, ИИ-ассистенты и расширение хранилищ будут оплачиваться сверх базовой стоимости.

Ранее хакеры использовали 4837 взломанных аккаунтов GitHub для масштабной атаки на репозитории разработчиков. Злоумышленники проверили возможность внедрения вредоносного кода в 61 764 проекта, причём как минимум в 1806 из них обнаружены признаки запуска программы для кражи конфиденциальных данных. Получив доступ к учётным записям разработчиков, злоумышленники рассылали запросы на изменение программного кода. Они выглядели как обычные технические исправления и позволяли определить, в каких репозиториях похищенные учётные данные дают право на внесение изменений.