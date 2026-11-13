Хакеры использовали 4837 взломанных аккаунтов GitHub для масштабной атаки на репозитории разработчиков. Злоумышленники проверили возможность внедрения вредоносного кода в 61 764 проекта, причём как минимум в 1806 из них обнаружены признаки запуска программы для кражи конфиденциальных данных. Об этом сообщили специалисты компании Aikido Security, расследовавшие инцидент.

Атака началась 10 ноября. Получив доступ к учётным записям разработчиков, злоумышленники рассылали запросы на изменение программного кода. Они выглядели как обычные технические исправления и позволяли определить, в каких репозиториях похищенные учётные данные дают право на внесение изменений.

В проекты, где такие права имелись, хакеры пытались внедрить вредоносный скрипт. Он запускался через GitHub Actions — систему автоматизации сборки и тестирования программного обеспечения. Программа собирала пароли, токены авторизации и ключи доступа к облачным платформам Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.

После запуска вредоносного кода злоумышленники старались уничтожить следы проникновения. Они отменяли внесённые изменения и удаляли журналы выполнения программ. По данным исследователей, в некоторых случаях весь процесс занимал менее минуты.

Специалисты StepSecurity, независимо изучившие атаку, подтвердили применение этой схемы. Они обнаружили вредоносные изменения в ряде известных открытых проектов, включая репозиторий Nextcloud. При этом исследователи подчёркивают, что речь идёт об использовании похищенных учётных данных, а не об обнаруженной уязвимости самой платформы GitHub.

Атака также затронула экосистему программных пакетов. Aikido Security выявила вредоносные изменения в опубликованных компонентах Packagist и Go. Кроме того, не менее 50 владельцев скомпрометированных аккаунтов занимаются публикацией библиотек для npm, PyPI и других платформ, что создаёт дополнительные риски распространения вредоносного кода.

Исследователи рекомендуют разработчикам проверить историю изменений своих проектов, отозвать подозрительные токены доступа и заменить секретные ключи, которые могли оказаться доступны вредоносным программам.

GitHub — крупнейшая онлайн-платформа для хранения программного кода и совместной работы разработчиков. Сервис позволяет создавать и обновлять проекты, отслеживать изменения в коде и автоматизировать разработку программного обеспечения. Им пользуются как независимые программисты, так и крупные компании и государственные организации.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении «Лаборатории Касперского» относительно атак на программное обеспечение с открытым исходным кодом. Эксперт отметил растущую опасность внедрения вредоносных компонентов в легальные программы, которые затем распространяются среди пользователей.