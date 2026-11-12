Атаки на приложения с открытым исходным кодом — особая проблема, масштаб которой будет только расти. Об этом «Газете.ru» рассказал директор Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» Игорь Кузнецов. По его словам, такие атаки плохо укладываются в типичные схемы хакеров, и их группировки сложно расположить в общем рейтинге.

«Мы давно об этом говорим и будем говорить ещё долго: масштаб таких атак растёт и будет расти в ближайшем будущем», — приводит издание слова специалиста.

Отдельный большой класс — атаки на цепочку поставок. Здесь Кузнецов различает два сценария. Первый — атака через доверенного поставщика: взламывают небольшого подрядчика, а затем через него проникают в крупную организацию. Это скорее приём, техника, а не характеристика конкретной группировки.

Такой приём, по словам эксперта, более типичен для шифровальщиков, но APT-группировки тоже им пользуются. То есть грань между разными типами атак размывается.

Второй сценарий — внедрение вредоносной «закладки» в легальное программное обеспечение, которое затем получают пользователи. С этим, по словам Кузнецова, специалисты сталкиваются регулярно и в APT-атаках.

Именно поэтому рейтинг самых продвинутых группировок не всегда отражает реальную картину: часть атак не вписывается в привычные категории. Open source и цепочка поставок — как раз такие случаи, где атакующий действует не напрямую, а через доверие к коду или подрядчику.