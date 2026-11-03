Хакеры начали готовить масштабную атаку на криптовалютную биржу Binance ещё в июне 2026 года. Для проникновения во внутренние системы компании злоумышленники использовали поддельные собеседования, вредоносные программы и инструменты искусственного интеллекта. Об этом говорится в предварительном отчёте торговой площадки, опубликованном 3 ноября.

«Злоумышленники использовали целый ряд методов, включая социальную инженерию с помощью фальшивых собеседований при приёме на работу, загрузку вредоносного программного обеспечения, компрометацию внутренних инструментов ИИ, компрометацию конечных точек и сложный метод авторизации транзакций», — сообщили в Binance.

Первая попытка проникновения произошла в июне, когда инженер отдела DevOps скачал изменённую версию программного обеспечения для установки инструмента ИИ. Специалисты безопасности обнаружили угрозу и заменили устройство, однако злоумышленники успели получить информацию о сотруднике и его коллегах.

В сентябре хакеры нашли профиль другого инженера на платформе поиска работы. Представившись руководителями вымышленной компании, они организовали два собеседования, после которых предложили выполнить тестовое задание. Скачанный на рабочий компьютер репозиторий содержал вредоносный код.

Уже 20 октября злоумышленники воспользовались заражённым устройством и внутренним ИИ-инструментом Binance, чтобы получить доступ к данным других сотрудников. На одном из компьютеров они обнаружили токен, позволявший развёртывать программные контейнеры.

Полученные учётные данные помогли хакерам проникнуть в сервис, отвечающий за подписание криптовалютных транзакций. 29 октября они запустили вредоносный скрипт и организовали несанкционированный вывод цифровых активов.

Ранее Life.ru сообщал, что клиенты Binance вывели $3,64 млрд после крупнейшего взлома криптобиржи. После возобновления операций 1 ноября пользователи начали массово переводить активы с платформы. За девять с половиной часов общий объём вывода достиг почти 4,65 миллиарда долларов, а чистый отток с учётом поступивших средств составил 3,64 миллиарда.