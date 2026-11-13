Корпорация Microsoft начала постепенно восстанавливать работу своих сервисов после масштабного сбоя, затронувшего пользователей по всему миру. Доступ к Outlook и другим приложениям Microsoft 365 возвращается, однако некоторые клиенты по-прежнему сталкиваются с перебоями. Об этом компания сообщила на официальной странице состояния сервисов.

Наиболее заметные улучшения фиксируются в Европе, где постепенно восстанавливаются доступность приложений и доставка электронной почты. В Северной Америке ситуация также стабилизируется, а в Японии работа сервисов остаётся сравнительно устойчивой. При этом специалисты Microsoft продолжают устранять оставшиеся неполадки.

Особое внимание компания уделяет накопившейся очереди электронных писем. Чтобы задержанные сообщения не терялись во время восстановления системы, Microsoft продлила срок ожидания их доставки до 48 часов. Эта мера будет действовать, пока почтовые серверы не справятся с образовавшейся нагрузкой.

В корпорации подчеркнули, что признаков кибератаки не обнаружено. Технические специалисты продолжают восстанавливать работоспособность инфраструктуры, а после полного устранения неисправностей компания намерена опубликовать подробный отчёт о причинах произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал о масштабном сбое Microsoft, который 12–13 ноября затронул 74 страны и территории. Пользователи жаловались на проблемы с Outlook, Teams, Copilot и OneDrive. На пике неполадок Downdetector зафиксировал более 130 тысяч сообщений о сбоях Outlook и около 46 тысяч жалоб на Microsoft 365. Первые попытки восстановить работу оказались безуспешными: часть серверов вновь переставала отвечать после подключения пользователей.