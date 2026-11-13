Российские пользователи онлайн-игры «Мир танков» 13 ноября столкнулись с проблемами при подключении к серверам. Игроки жалуются на невозможность войти в игру, внезапные отключения и вылеты.

Согласно сообщениям на сервисе Detector404, около полудня по московскому времени начали появляться жалобы на отсутствие соединения с серверами. Некоторые пользователи утверждали, что игра перестала запускаться, хотя другие интернет-сервисы продолжали работать.

Аналогичные обращения появились на официальном форуме «Мира танков». Игроки рассказывают о нестабильном подключении и проблемах с авторизацией. Часть из них отмечает, что неполадки продолжаются уже несколько дней.

Разработчики «Мира танков» подтвердили проблемы с подключением к серверам. В официальном Telegram-канале игры сообщили, что 13 ноября у пользователей возникают трудности с авторизацией, а у некоторых зависают игровые сессии. Сроки полного устранения неполадок пока не называются.