Масштабный сбой произошёл в работе нейросети Claude от американской компании Anthropic. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами доступа к чат-боту, а также инструменту для программирования Claude Code. Разработчик подтвердил неполадки и сообщил, что изучает причины ошибок при авторизации.

Согласно официальному уведомлению, проблемы затронули сайт Claude.ai, сервис Claude Code и платформу для разработчиков platform.claude.com. Основной веб-сервис получил статус серьёзного сбоя, а два других — частичной недоступности. Расследование неполадок началось 13 ноября в 12:58 по московскому времени.

Накануне Anthropic также сообщила о проблемах с подключением сервисов Microsoft 365. Из-за технического сбоя пользователи не могли нормально работать с почтой, календарём и поисковыми инструментами через Claude. Однако связь между этой неисправностью и новыми ошибками авторизации компания пока не установила.

Ранее Life.ru сообщал о массовых сбоях в работе нейросети Gemini от Google 27 октября. Тогда пользователи жаловались на невозможность отправлять запросы, зависания чат-бота и ошибки загрузки сайта, приложения и истории переписки. Также масштабный сбой произошёл и у другой популярной нейросети — DeepSeek. Пользователи не могли получить ответы от чат-бота через сайт и мобильное приложение, а неполадки затронули и программный интерфейс API.