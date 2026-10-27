Пользователи массово жалуются на сбои в работе Gemini

Пользователи из России столкнулись с проблемами в работе нейросети Gemini от Google. Сервис перестал отвечать на запросы, а у некоторых не загружаются сайт, мобильное приложение и история переписки. Жалобы появились на сайте мониторинга сбоев.

Аналогичные проблемы отмечают и пользователи из других регионов мира, включая Гонконг. Нейросеть может зависать при обработке запросов или выдавать ошибку соединения.

А ранее масштабный сбой произошёл в работе другой популярной нейросети — DeepSeek. Пользователи не могли отправлять сообщения и получать ответы, а проблемы затронули также программный интерфейс API, через который к системе подключаются сторонние приложения.