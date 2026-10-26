В Telegram произошел сбой: не отправляются сообщения и не грузятся медиа
Пользователи Telegram сообщили о проблемах с доступом к мессенджеру
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Пользователи Telegram массово сообщают о возникших технических неполадках. Зафиксированы серьёзные трудности с доступом к ключевым функциям сервиса.
В приложении перестали открываться диалоги с контактами. Отправка текстовых посланий оказалась заблокирована из-за зависшей синхронизации.
Одновременно возникли проблемы с мультимедийными файлами. Видеоролики и фотографии практически не загружаются на мобильных устройствах.
Официальные представители разработчиков ситуацию пока не прокомментировали. Источники возникновения сетевого коллапса остаются невыясненными.
Инженерам предстоит локализовать поломку и наладить серверное оборудование. Точные сроки восстановления штатного функционирования системы еще не озвучены.
Ранее пользователи массово жаловались на сбои в работе Рунета. Инцидент произошёл 14 октября. Не работали приложения банков и других сервисов.
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