В Telegram произошел сбой: не отправляются сообщения и не грузятся медиа

Пользователи Telegram массово сообщают о возникших технических неполадках. Зафиксированы серьёзные трудности с доступом к ключевым функциям сервиса.

В приложении перестали открываться диалоги с контактами. Отправка текстовых посланий оказалась заблокирована из-за зависшей синхронизации.

Одновременно возникли проблемы с мультимедийными файлами. Видеоролики и фотографии практически не загружаются на мобильных устройствах.

Официальные представители разработчиков ситуацию пока не прокомментировали. Источники возникновения сетевого коллапса остаются невыясненными.

Инженерам предстоит локализовать поломку и наладить серверное оборудование. Точные сроки восстановления штатного функционирования системы еще не озвучены.

Ранее пользователи массово жаловались на сбои в работе Рунета. Инцидент произошёл 14 октября. Не работали приложения банков и других сервисов.