Steam опять прилёг — геймеры жалуются на массовый сбой и невозможность купить игры
Геймеры пожаловались на массовые неполадки в работе Steam
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Пользователи игровой платформы Steam столкнулись с проблемами при подключении к серверам и покупке компьютерных игр. Жалобы на неполадки появились 26 октября, сообщает Techora.
По словам геймеров, клиент Steam периодически теряет соединение с сервисом. Кроме того, некоторые пользователи не могут оформить покупки во встроенном магазине.
Проблемы затрагивают сразу несколько функций платформы. При этом точный масштаб сбоя пока установить не удалось: независимые сервисы мониторинга не фиксируют полного прекращения работы Steam по всему миру.
Причины неполадок неизвестны. Компания Valve, которой принадлежит игровая площадка, пока не представила официальных разъяснений о возможном сбое и сроках устранения проблем.
Steam остаётся одной из крупнейших цифровых платформ для покупки и запуска компьютерных игр. Помимо магазина, пользователям доступны онлайн-сервисы, библиотека приобретённых проектов и игровые сообщества.
Ранее Life.ru сообщал о масштабных жалобах на сбои в работе Steam по всему миру. 21 октября пользователи столкнулись с проблемами при авторизации, подключении к серверам и нестабильной работой игрового клиента. При этом глобальное отключение платформы официально подтверждено не было.