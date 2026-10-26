Steam опять прилёг — геймеры жалуются на массовый сбой и невозможность купить игры

Пользователи игровой платформы Steam столкнулись с проблемами при подключении к серверам и покупке компьютерных игр. Жалобы на неполадки появились 26 октября, сообщает Techora.

По словам геймеров, клиент Steam периодически теряет соединение с сервисом. Кроме того, некоторые пользователи не могут оформить покупки во встроенном магазине.

Проблемы затрагивают сразу несколько функций платформы. При этом точный масштаб сбоя пока установить не удалось: независимые сервисы мониторинга не фиксируют полного прекращения работы Steam по всему миру.

Причины неполадок неизвестны. Компания Valve, которой принадлежит игровая площадка, пока не представила официальных разъяснений о возможном сбое и сроках устранения проблем.

Steam остаётся одной из крупнейших цифровых платформ для покупки и запуска компьютерных игр. Помимо магазина, пользователям доступны онлайн-сервисы, библиотека приобретённых проектов и игровые сообщества.