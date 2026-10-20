Ни оплатить покупку, ни снять наличные: Масштабный сбой парализовал сервисы Revolut по всему миру

Клиенты британского финтех-сервиса Revolut по всему миру столкнулись с масштабным сбоем 20 октября. Пользователи жалуются на невозможность расплатиться банковскими картами, снять наличные в банкоматах и связаться со службой поддержки. Компания подтвердила технические неполадки, сообщает «Коммерсантъ».

Первые массовые жалобы начали поступать около 10:00 по московскому времени. У некоторых клиентов перестали работать банковские приложения, денежные переводы и другие финансовые операции.

«В настоящее время мы наблюдаем сбой в работе нескольких сервисов. Мы подтверждаем, что все деньги и личные данные наших клиентов находятся в безопасности», — заявили представители Revolut.

В компании подчеркнули, что специалисты устраняют неисправности с момента их обнаружения утром. Банк принёс пользователям извинения за доставленные неудобства.

По информации Reuters, проблемы Revolut связаны со сбоем облачной инфраструктуры Google Cloud. Неполадки зафиксировали в лондонском центре обработки данных компании. Google также подтвердила технические проблемы и начала расследование причин произошедшего.

Revolut — британский цифровой банк и финтех-компания, основанная в Лондоне в 2015 году предпринимателями Николаем Сторонским и Владом Яценко. Сервис позволяет клиентам открывать счета, выпускать виртуальные и физические карты, переводить деньги, обменивать валюту, оплачивать покупки и пользоваться инвестиционными инструментами через мобильное приложение. Revolut работает более чем в 160 странах и регионах, а число его частных клиентов превышает 80 миллионов. В марте 2026 года компания получила полноценную банковскую лицензию в Великобритании. Revolut считается одним из крупнейших необанков мира.

Ранее пользователи массово жаловались на сбои в работе Рунета. Инцидент произошёл 14 октября. Не работали приложения банков и других сервисов.