Пользователи массово жалуются на сбои в работе Рунета
Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе банков и онлайн-сервисов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пользователи массово жалуются на перебои в работе популярных интернет-сервисов, банковских приложений, социальных сетей и мессенджеров. За последние несколько часов резко выросло количество обращений о неполадках, следует из данных сервиса мониторинга Downdetector.
Среди ресурсов, на которые поступают жалобы, оказались игровые платформы Steam и PUBG, а также мессенджер Telegram. Пользователи сообщают о проблемах и с другими онлайн-сервисами. Перебои затронули также электронную почту, сервисы доставки, такси и банковские приложения. Сообщения о технических неполадках поступают сразу по нескольким направлениям.
Ранее Life.ru сообщал о масштабных неполадках примерно у 20 онлайн-сервисов после атаки беспилотников на дата-центры во Владимире. Тогда пользователи столкнулись с перебоями в работе «Дом.ру», Lamoda, «Аптека.ру», «Додо Пиццы» и ряда других площадок. Проблемы затронули сайты ресторанных сетей, интернет-магазинов, образовательных платформ и сервисов доставки.
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