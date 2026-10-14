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Регион
Опубликовано 14 октября, 12:20

Пользователи массово жалуются на сбои в работе Рунета

Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе банков и онлайн-сервисов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пользователи массово жалуются на перебои в работе популярных интернет-сервисов, банковских приложений, социальных сетей и мессенджеров. За последние несколько часов резко выросло количество обращений о неполадках, следует из данных сервиса мониторинга Downdetector.

Среди ресурсов, на которые поступают жалобы, оказались игровые платформы Steam и PUBG, а также мессенджер Telegram. Пользователи сообщают о проблемах и с другими онлайн-сервисами. Перебои затронули также электронную почту, сервисы доставки, такси и банковские приложения. Сообщения о технических неполадках поступают сразу по нескольким направлениям.

Пользователи Steam по всему миру столкнулись с массовым сбоем
Пользователи Steam по всему миру столкнулись с массовым сбоем

Ранее Life.ru сообщал о масштабных неполадках примерно у 20 онлайн-сервисов после атаки беспилотников на дата-центры во Владимире. Тогда пользователи столкнулись с перебоями в работе «Дом.ру», Lamoda, «Аптека.ру», «Додо Пиццы» и ряда других площадок. Проблемы затронули сайты ресторанных сетей, интернет-магазинов, образовательных платформ и сервисов доставки.

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Николь Вербер
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