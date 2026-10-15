В работе сайта и приложения DeepSeek произошёл масштабный сбой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пользователи китайской нейросети DeepSeek утром 15 октября столкнулись с невозможностью воспользоваться чат-ботом. Сервис перестал отвечать на запросы, а на сайте и в мобильном приложении появилось сообщение о временной недоступности сервера. Об этом сообщило издание Yicai.
Неполадки начались после 08:00 по пекинскому времени (03:00 мск). Проблемы затронули не только обычные диалоги с искусственным интеллектом, но и работу программного интерфейса API, через который к системе подключаются сторонние приложения.
Сбой оказался продолжительным: к 06:40 мск доступ к сервису всё ещё не восстановили. Таким образом, пользователи не могли нормально работать с нейросетью более трёх часов.
В компании подтвердили технические проблемы. Сначала специалисты занимались поиском причин неисправности, а позднее сообщили, что определили источник сбоя и приступили к устранению неполадок.
DeepSeek разработала одноимённая технологическая компания из китайского Ханчжоу, основанная в 2023 году. Широкую известность проект получил в январе 2025-го после выхода модели DeepSeek-R1.
Её появление привлекло внимание не только пользователей, но и инвесторов. Разработчики представили конкурентоспособную нейросеть, на создание которой, по их данным, потребовалось значительно меньше средств, чем на сопоставимые американские проекты.
Успех китайской модели тогда спровоцировал колебания на фондовых рынках. Инвесторы начали сомневаться в оценках стоимости крупнейших западных технологических компаний, вложивших огромные суммы в развитие искусственного интеллекта.
Ранее DeepSeek уже сталкивался с техническими неполадками. В августе 2025 года российские пользователи жаловались на недоступность чат-бота как на сайте, так и в мобильном приложении. Тогда компания сообщила об обнаружении проблемы и начале её устранения, после чего работа сервиса нормализовалась. При этом в 2026 году китайская нейросеть оказалась в центре сразу нескольких историй, связанных с безопасностью данных. В июле сотрудницу московской компании уволили после обвинений в разглашении коммерческой тайны, в том числе через загрузку документов в DeepSeek. А в сентябре специалисты выявили хакерские атаки на российские организации, при которых злоумышленники маскировали запросы под обращения популярных ИИ-сервисов.
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