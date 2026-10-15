В работе сайта и приложения DeepSeek произошёл масштабный сбой

Пользователи китайской нейросети DeepSeek утром 15 октября столкнулись с невозможностью воспользоваться чат-ботом. Сервис перестал отвечать на запросы, а на сайте и в мобильном приложении появилось сообщение о временной недоступности сервера. Об этом сообщило издание Yicai.

Неполадки начались после 08:00 по пекинскому времени (03:00 мск). Проблемы затронули не только обычные диалоги с искусственным интеллектом, но и работу программного интерфейса API, через который к системе подключаются сторонние приложения.

Сбой оказался продолжительным: к 06:40 мск доступ к сервису всё ещё не восстановили. Таким образом, пользователи не могли нормально работать с нейросетью более трёх часов.

В компании подтвердили технические проблемы. Сначала специалисты занимались поиском причин неисправности, а позднее сообщили, что определили источник сбоя и приступили к устранению неполадок.

DeepSeek разработала одноимённая технологическая компания из китайского Ханчжоу, основанная в 2023 году. Широкую известность проект получил в январе 2025-го после выхода модели DeepSeek-R1.

Её появление привлекло внимание не только пользователей, но и инвесторов. Разработчики представили конкурентоспособную нейросеть, на создание которой, по их данным, потребовалось значительно меньше средств, чем на сопоставимые американские проекты.

Успех китайской модели тогда спровоцировал колебания на фондовых рынках. Инвесторы начали сомневаться в оценках стоимости крупнейших западных технологических компаний, вложивших огромные суммы в развитие искусственного интеллекта.