Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft затронул пользователей сразу в 74 странах и территориях. Всего за час количество жалоб на неполадки в Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в 100 раз, сообщил сервис мониторинга Downdetector.

Около 30% всех обращений поступило из США, где проблемы начались ещё вечером 12 ноября. Пользователи массово жаловались на невозможность открыть электронную почту, отправить письма и воспользоваться рабочими приложениями. На пике сбоя было зарегистрировано более 130 тысяч сообщений о неполадках Outlook, около 46 тысяч — Microsoft 365, 5,8 тысячи — Copilot и 4,5 тысячи — Teams.

Жалобы также поступали на работу Xbox, GitHub и LinkedIn, однако их оказалось значительно меньше. Неполадки затронули даже подключение сервисов Microsoft к инструментам искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic.

В самой Microsoft подтвердили технические проблемы, объяснив их повышенной нагрузкой на инфраструктуру в нескольких регионах. Позднее выяснилось, что часть серверов перестала отвечать на запросы, из-за чего нагрузка на оставшиеся мощности увеличилась. При этом признаков кибератаки компания не обнаружила.

Для восстановления работы специалисты приостановили развёртывание обновлений, начали перенаправлять пользовательский трафик и перезапускать серверы. Однако первые попытки устранить неполадки не дали ожидаемого результата: некоторые системы вновь переставали отвечать после подключения пользователей. К утру 13 ноября компания сообщила лишь о частичном восстановлении сервисов.

Ранее Life.ru рассказывал о другом масштабном сбое Microsoft, произошедшем 17 августа. Тогда проблемы возникли в работе GitHub, Copilot и Teams. В частности, у GitHub доля неудачных запросов через веб-интерфейс и API достигала 20%, а при загрузке архивов и содержимого репозиториев — 50%. Неполадки затронули и механизмы авторизации пользователей, включая SAML и OIDC.