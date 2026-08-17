GitHub, Copilot и Teams легли по всему миру: У Microsoft произошёл массовый сбой

В работе сразу нескольких сервисов Microsoft произошёл массовый сбой. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с GitHub, Copilot и Microsoft Teams, следует из данных Downdetector.

Первые массовые жалобы на GitHub начали поступать примерно в 16:30 мск. Вскоре проблемы затронули и другие сервисы компании. GitHub официально подтвердил неполадки около 16:40 мск. К 19:16 мск доля неудачных запросов в веб-интерфейсе и через API достигала примерно 20%.

При загрузке архивов и необработанного содержимого репозиториев показатель ошибок был ещё выше — около 50%. Сбой затронул и связанные с аутентификацией сервисы, включая SAML и OIDC, SCIM и Team Sync.

В GitHub сообщили, что специалисты продолжают искать причину неполадок и будут публиковать новые данные по мере восстановления работы сервисов.

Ранее сообщалось, что новая версия iOS 26.6 превращает некоторые iPhone россиян в «кирпичи». После обновления устройства перестают принимать правильный код-пароль, и вернуть доступ можно только через полный сброс с потерей данных. Например, жительница Улан-Удэ Екатерина столкнулась с этим после автоматического ночного обновления — её iPhone 17 не принял пароль и заблокировался.