Россиян предупредили о мошенничестве с выплатами за сбои онлайн-сервисов

Мошенники начали предлагать россиянам фиктивные компенсации за сбои в работе мобильных операторов, банковских приложений и маркетплейсов. О новой схеме РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Для поиска жертв злоумышленники запускают таргетированную рекламу в социальных сетях. Пользователям обещают денежную выплату за нестабильную работу знакомых сервисов. После перехода по ссылке человека направляют на стороннюю страницу. Там его просят указать реквизиты банковской карты и код из СМС якобы для зачисления денег.

В «Мошеловке» предупредили, что крупные компании не требуют полные данные карты и секретные коды для перечисления компенсаций. Получив такую информацию, аферисты могут использовать её для хищения средств.

Сведения о настоящих бонусах и выплатах следует проверять только в личных кабинетах официальных приложений. Вводить персональные данные в формах, открытых по рекламным или подозрительным ссылкам, специалисты не рекомендуют.

Ранее эксперты предупредили о росте числа поддельных сайтов, которые маскируются под магазины приложений и популярные цифровые сервисы. Мошенники создают целые экосистемы с рекламой, инструкциями и каналами поддержки, чтобы убедить пользователя в подлинности ресурса и выманить у него данные. В июле специалисты «Мошеловки» рассказывали ещё об одной схеме с фишинговыми страницами. Опасность возникает после перехода по замаскированной ссылке: на открывшемся сайте пользователя могут попросить указать номер телефона, реквизиты или код, поэтому эксперты советуют не нажимать на подозрительные всплывающие окна.