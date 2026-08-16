Пароль не принимает, данные стираются: Новая iOS превращает iPhone в «кирпичи»

Новая версия iOS 26.6 превращает iPhone россиян в «кирпичи»: после установки системы некоторые устройства перестают принимать правильный код-пароль, а вернуть к ним доступ удаётся только через полный сброс с потерей приложений и медиафайлов. О проблеме сообщает SHOT.

Среди столкнувшихся со сбоем — 36-летняя Екатерина из Улан-Удэ. Перед сном женщина поставила iPhone 17 на зарядку, а ночью смартфон автоматически обновился. Утром устройство запросило пароль для разблокировки, однако знакомую комбинацию принимать отказалось.

Екатерина несколько раз вводила цифры, в правильности которых была уверена. После серии неудачных попыток система окончательно заблокировала доступ, а на экране появилось сообщение: «Ваш телефон недоступен».

В сервисном центре женщине рассказали, что с похожей проблемой обращалась не только она. По словам мастеров, после установки новой версии iOS отдельные айфоны перестают распознавать код-пароль, а восстановить работу устройства можно лишь после возврата к заводским настройкам.

Екатерина почти три недели обращалась в разные сервисы в надежде сохранить информацию, однако другого решения найти не удалось. В итоге ей пришлось полностью обнулить смартфон. Вместе с приложениями пропали фотографии и другие памятные файлы, накопившиеся с начала года.

После случившегося россиянка посоветовала владельцам iPhone отключить автоматическую установку обновлений, чтобы новая версия системы не загрузилась без их участия.

Предыдущее крупное обновление также доставило владельцам техники Apple немало проблем. После выхода iOS 26.5 пользователи жаловались на стремительную разрядку и сильный нагрев iPhone: в отдельных случаях аккумулятора при активной работе хватало всего примерно на час, а зарядка занимала в два-три раза больше времени.