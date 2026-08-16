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16 августа, 09:49

Пароль не принимает, данные стираются: Новая iOS превращает iPhone в «кирпичи»

SHOT: Новая iOS 26.6 превращает iPhone россиян в «кирпичи»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новая версия iOS 26.6 превращает iPhone россиян в «кирпичи»: после установки системы некоторые устройства перестают принимать правильный код-пароль, а вернуть к ним доступ удаётся только через полный сброс с потерей приложений и медиафайлов. О проблеме сообщает SHOT.

Среди столкнувшихся со сбоем — 36-летняя Екатерина из Улан-Удэ. Перед сном женщина поставила iPhone 17 на зарядку, а ночью смартфон автоматически обновился. Утром устройство запросило пароль для разблокировки, однако знакомую комбинацию принимать отказалось.

Екатерина несколько раз вводила цифры, в правильности которых была уверена. После серии неудачных попыток система окончательно заблокировала доступ, а на экране появилось сообщение: «Ваш телефон недоступен».

В сервисном центре женщине рассказали, что с похожей проблемой обращалась не только она. По словам мастеров, после установки новой версии iOS отдельные айфоны перестают распознавать код-пароль, а восстановить работу устройства можно лишь после возврата к заводским настройкам.

Екатерина почти три недели обращалась в разные сервисы в надежде сохранить информацию, однако другого решения найти не удалось. В итоге ей пришлось полностью обнулить смартфон. Вместе с приложениями пропали фотографии и другие памятные файлы, накопившиеся с начала года.

После случившегося россиянка посоветовала владельцам iPhone отключить автоматическую установку обновлений, чтобы новая версия системы не загрузилась без их участия.

Яблоко раздора: Половина владельцев iPhone в России перестала доверять Apple
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Предыдущее крупное обновление также доставило владельцам техники Apple немало проблем. После выхода iOS 26.5 пользователи жаловались на стремительную разрядку и сильный нагрев iPhone: в отдельных случаях аккумулятора при активной работе хватало всего примерно на час, а зарядка занимала в два-три раза больше времени.

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Николь Вербер
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