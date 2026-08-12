Яблоко раздора: Половина владельцев iPhone в России перестала доверять Apple
ВЦИОМ: Половина владельцев iPhone в России более не доверяют Apple
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Половина российских владельцев iPhone испытывают недоверие к Apple на фоне ограничений для отечественных приложений. Такие результаты приводит пресс-служба ВЦИОМ по итогам интернет-опроса, проведённого 28–31 июля.
О недоверии к компании заявили 50% пользователей смартфонов Apple, а 51% не готовы рассматривать iPhone при следующей покупке. Ещё 45% полагают, что ограничения могут ускорить переход россиян на устройства с Android.
Одновременно респонденты рассказали о технических проблемах. Более 60% столкнулись с отсутствием уведомлений, 46% — с невозможностью обновить программы, а 42% не смогли установить нужное приложение.
По данным ВЦИОМ, 97% владельцев смартфонов в той или иной степени знают об удалении российских сервисов из зарубежных магазинов приложений.
Кстати, год назад российские СМИ писали, что власти и бизнес ведут переговоры с Apple о возвращении отечественных приложений в App Store. В частности, обсуждалась возможность размещения на платформе российского магазина RuStore, однако до дела, по всей видимости, так и не дошло.
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