Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 00:49

Приложения российских банков могут вернуться в AppStore

Известия: Идут переговоры с Apple о возвращении приложений банков РФ в AppStore

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Мобильные приложения российских банков и других отечественных организаций, ранее заблокированные в американском магазине App Store, могут вскоре вернуться на платформу. Об этом стало известно «Известиям».

Российские власти, институты развития и представители бизнеса активно ведут переговоры с компанией Apple о возможности размещения отечественных магазинов приложений в App Store. Особое внимание уделяется возвращению RuStore, российского магазина приложений.

Источник, близкий к правительству, подтвердил факт обсуждения данного вопроса, однако подчеркнул, что окончательные договорённости ещё не достигнуты. В то же время другой источник сообщил, что представители Apple на неформальных встречах уже уведомили Минцифры РФ о готовности не препятствовать появлению RuStore в App Store. Вопрос о допуске российского магазина приложений к американской платформе стал предметом обсуждения в рамках контактов спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с представителями американского бизнеса.

MAX с 1 сентября включат в список программ для обязательной предустановки
MAX с 1 сентября включат в список программ для обязательной предустановки

Ранее Life.ru писал, почему важно обновлять личные данные в приложениях. Эксперты призывают россиян делать это по меньшей мере раз в полгода для защиты от мошенников.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Apple
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar