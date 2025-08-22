Приложения российских банков могут вернуться в AppStore

Мобильные приложения российских банков и других отечественных организаций, ранее заблокированные в американском магазине App Store, могут вскоре вернуться на платформу. Об этом стало известно «Известиям».

Источник, близкий к правительству, подтвердил факт обсуждения данного вопроса, однако подчеркнул, что окончательные договорённости ещё не достигнуты. В то же время другой источник сообщил, что представители Apple на неформальных встречах уже уведомили Минцифры РФ о готовности не препятствовать появлению RuStore в App Store. Вопрос о допуске российского магазина приложений к американской платформе стал предметом обсуждения в рамках контактов спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с представителями американского бизнеса.