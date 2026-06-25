«Игра ва-банк»: Подоляка назвал блокировки в AppStore войной со всем русским в IT
Подоляка назвал удаление приложений из AppStore информационным терроризмом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / canadastock
Удаление российских приложений из AppStore является информационным терроризмом. Об этом заявил политический блогер Юрий Подоляка, комментируя исчезновение из магазина ряда отечественных сервисов.
«И это случилось вслед более раннему удалению мессенджера MAX, а также наших банковских продуктов и сервисов. И данное событие явно не случайность, а закономерность. А ещё такая бескомпромиссная борьба «со всем русским в IT» говорит о многом... И в первую очередь это говорит о всё большем и большем ожесточении в борьбе за контроль над российским информационным пространством», — написал он.
Подоляка отметил, что блокировки происходят на фоне системного информационного наката на Россию. Он подчеркнул, что VK отсутствует в санкционных списках, поэтому удаление приложений не имеет формальных оснований и является «выкашиванием альтернативного западному IT-инструментария».
Блогер также связал происходящее со своей собственной блокировкой на YouTube в 2022 году и назвал действия Apple «игрой ва-банк» за монопольное влияние на информационное пространство, а также отметил, что реакция Запада связана с успехами России в укреплении контроля над собственным инфополем.
Ранее из AppStore исчезли «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Знакомства», «Дзен», «Одноклассники», Mail.ru и Skillbox. Пользователи теперь не могут скачать или обновить эти приложения. Российские власти уже заявили, что намерены запросить у Apple официальные разъяснения. В Кремле посоветовали россиянам «пересаживаться» на Android.
Главные события в мире высоких технологий, искусственного интеллекта и связи — в разделе «Технологии» на Life.ru.