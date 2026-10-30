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Опубликовано 30 октября, 10:33

«Высокие трудозатраты»: IT-эксперт назвал причины немедленно заменить ПО

IT-эксперт Климешов: Постоянные сбои могут указывать на необходимость замены ПО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Постоянные сбои, дорожающее обслуживание и прекращение поддержки разработчиком — поводы задуматься о замене корпоративного ПО, рассказал директор центра отраслевой экспертизы IT-холдинга Александр Климешов. По его оценке, покупать новую систему нужно не всегда: иногда устранить ограничения действующей оказывается выгоднее.

Начать следует с проверки причин неполадок. Медленная работа может объясняться настройками или инфраструктурой, а не самой программой. Затем стоит подсчитать расходы на лицензии, серверы, сотрудников и подрядчиков. Если бюджет всё чаще уходит на исправление ошибок вместо развития системы, это тревожный сигнал.

«О необходимости изменений также могут свидетельствовать высокие трудозатраты», — отметил специалист в беседе с газетой «Известия».

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Когда даже небольшая доработка требует длительной работы со множеством связанных компонентов, возможности системы стоит пересмотреть. То же касается ситуаций, когда запуск онлайн-продаж или подключение CRM вынуждают сотрудников вручную переносить данные и искать обходные решения.

При этом надёжное ПО с действующей поддержкой можно дополнить отдельным модулем или мобильным приложением. Сравнивая модернизацию и замену, необходимо учитывать расходы на несколько лет: внедрение, обновления и сопровождение. В стоимость перехода также входят обучение персонала, перенос данных и возможные простои.

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Тем временем на предприятиях нефтяной отрасли более 200 программных роботов сэкономили свыше 400 тысяч рабочих часов за год. Алгоритмы сверяют документы, собирают отчёты и переносят данные между корпоративными системами, освобождая сотрудников от ручных операций.

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Борис Эльфанд
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