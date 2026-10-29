Без GPS и интернета: В России создали навигатор, которому достаточно камеры смартфона

В России разработали систему навигации MegaVPS, которая определяет местоположение автомобиля по изображению с камеры смартфона без GPS, ГЛОНАСС и доступа к интернету. Технологию представит компания «Мегаполис ИТ», входящая в «ЭР-Телеком Холдинг», на выставке Kazan Digital Week, которая пройдёт с 29 по 31 октября. Для работы достаточно недорогого смартфона и заранее загруженной базы ориентиров, рассказал Life.ru генеральный директор компании Алексей Шмелёв.

По словам разработчика, система призвана решить проблему сбоев спутниковой геолокации и ограничений мобильного интернета. Камера смартфона снимает дорогу, а искусственный интеллект непосредственно на устройстве сравнивает изображение с сохранёнными ориентирами и определяет координаты машины.

Для работы не нужны GPS и ГЛОНАСС, мобильная сеть, Wi-Fi, удалённые серверы, лидары, инерциальные датчики или подключение к электронике машины. Алексей Шмелёв генеральный директор «Мегаполис ИТ»

Разработчик утверждает, что MegaVPS способна самостоятельно определять начальное местоположение автомобиля за одну-пять секунд, после чего непрерывно отслеживает его движение в реальном времени. Приложение работает как привычный навигатор: показывает машину на карте, строит маршруты и даёт голосовые подсказки даже при полностью отключённой связи и спутниковой геолокации.

В компании называют MegaVPS первой в мире технологией полностью автономного городского позиционирования, которой достаточно одной камеры смартфона. По словам Шмелёва, существующие альтернативные решения требуют дополнительных датчиков, связи с сервером, специальной подготовки дорожной инфраструктуры или предварительного трёхмерного сканирования пространства. Разработчик также сообщил о получении патента на изобретение.

Сейчас для MegaVPS подготовлены базы видеоориентиров Москвы и Казани. В дальнейшем разработчики планируют добавить другие города. По информации компании, приложение уже доступно в RuStore, пока им можно пользоваться бесплатно. В перспективе его рассчитывают выпустить в App Store и Google Play, а саму технологию применять не только в личных автомобилях и общественном транспорте, но и в беспилотных машинах и автономных роботах.

Ранее Life.ru сообщал, что российские учёные разработали способ определения местоположения смартфона без GPS и ГЛОНАСС. Специалисты МФТИ предложили вычислять координаты по сигналам базовых станций сотовой связи. Во время испытаний технология показала точность от 3 до 20 метров, причём для её работы не требовалась даже установленная SIM-карта.