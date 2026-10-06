Российские учёные научились определять геолокацию мобильного телефона без GPS

Специалисты МФТИ разработали способ определять местоположение движущегося устройства по сигналам сотовых вышек без GPS и ГЛОНАСС. В ходе испытаний точность составила от 3 до 20 метров, сообщает газета «Известия».

Мобильное устройство постоянно измеряет параметры сигналов базовых станций — для этого спутниковая навигация не нужна. Исследователи использовали эти данные, чтобы построить модель распространения радиоволн и вычислить координаты.

Метод проверяли во время длительных экспериментов с модемом, который перемещался на автомобиле. Заявленной точности удалось добиться в том числе без установленной SIM-карты. Результат сопоставим с показателями спутниковых систем. Основой расчётов стала мощность принимаемого опорного сигнала сотовой вышки.

Ранее в России запустили автомобильную навигацию без сигнала GPS. При ухудшении сигнала навигатор сначала пытается уточнить координаты по ближайшим точкам Wi-Fi и Bluetooth, потом переключается на акселерометр и гироскоп смартфона.