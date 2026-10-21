СМС снова в ходу: Россияне стали отправлять почти вдвое больше сообщений

Количество исходящих СМС за январь–сентябрь 2026 года выросло на 84% относительно аналогичного периода прошлого года, а объём голосового трафика — на 27%. Такую динамику зафиксировали в сети МегаФона.

Растёт как число отправителей СМС, так и активность каждого пользователя. За январь–август среднемесячная аудитория СМС увеличилась почти на четверть. На одного пользователя приходилось около 18 исходящих сообщений в месяц против 12 годом ранее.

Среди технологий голосовой связи быстрее всего росли звонки через Wi-Fi: за девять месяцев объём такого трафика увеличился на 72%. Технология VoWiFi (Voice over Wi‑Fi) позволяет совершать обычные телефонные звонки через вайфай‑сети.

Голосовой трафик через VoLTE (Voice over LTE) за тот же период прибавил 30%. Эта технология передаёт звонки через сеть 4G и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом.

По словам технического директора оператора Алексея Титова, рост голосового трафика создаёт дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Для её обслуживания компания расширяет ёмкость сети и развивает технологии передачи голоса.

Ранее Life.ru сообщал о росте использования СМС в мае 2026 года— увеличение активности было заметно ещё до праздничных дней и составляло порядка 25–30%.