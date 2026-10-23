Вкалывают роботы, а с ними человек: Какие профессии нужны для автоматизации производств

Внедрение роботов на заводах создаёт спрос на сотрудников, которые умеют настраивать, программировать и обслуживать оборудование, рассказал специалист по подбору персонала Александр Брюхов. По его оценке, в ближайшие годы особенно востребованными станут операторы роботизированных комплексов, инженеры по автоматизации, наладчики и сервисные специалисты.

На крупных предприятиях также понадобятся программисты промышленных роботов и инженеры, способные объединять оборудование с программным обеспечением. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт пояснил, что машины берут на себя повторяющиеся операции и работу с тяжёлыми деталями, однако устанавливать, проверять и ремонтировать их должны люди.

Для перехода на новую позицию не всегда требуется высшее инженерное образование. Важны знание устройства техники, умение читать документацию, пользоваться цифровыми системами управления и находить неисправности. Инженерам дополнительно понадобятся основы программирования, электроники и механики, заключил эксперт.