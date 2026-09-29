Минтуризма Абхазии поможет семье убитой рецидивистом россиянки Амины Бикбовой

Министерство туризма Абхазии окажет финансовую помощь семье 26-летней россиянки Амины Бикбовой, убитой во время отдыха в республике. Об этом заявил глава ведомства Астамур Логуа в комментарии Sputnik Абхазия.

«Для нас это огромная трагедия, для всего народа Абхазии. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, родным, близким», — сказал министр.

Бикбова перестала выходить на связь во время поездки в Гагру. После обращения родственников правоохранители установили круг её общения и задержали 25-летнего Эдгара Абухбу, временно проживавшего в городе. На допросе мужчина признался в убийстве. Расследование продолжается. Тело россиянки обнаружили в Гагрском районе. В МИД Абхазии заявили, что следственные и оперативные мероприятия по делу продолжаются, а обеспечение безопасности иностранных гостей назвали одной из важнейших задач государства.