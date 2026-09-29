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Опубликовано 29 сентября, 13:12

Минтуризма Абхазии поможет семье убитой рецидивистом россиянки Амины Бикбовой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Министерство туризма Абхазии окажет финансовую помощь семье 26-летней россиянки Амины Бикбовой, убитой во время отдыха в республике. Об этом заявил глава ведомства Астамур Логуа в комментарии Sputnik Абхазия.

«Для нас это огромная трагедия, для всего народа Абхазии. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, родным, близким», — сказал министр.

Подозреваемый в убийстве россиянки в Абхазии ранее был осуждён за изнасилование
Подозреваемый в убийстве россиянки в Абхазии ранее был осуждён за изнасилование

Бикбова перестала выходить на связь во время поездки в Гагру. После обращения родственников правоохранители установили круг её общения и задержали 25-летнего Эдгара Абухбу, временно проживавшего в городе. На допросе мужчина признался в убийстве. Расследование продолжается. Тело россиянки обнаружили в Гагрском районе. В МИД Абхазии заявили, что следственные и оперативные мероприятия по делу продолжаются, а обеспечение безопасности иностранных гостей назвали одной из важнейших задач государства.

Больше новостей о расследованиях, задержаниях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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