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Опубликовано 7 октября, 17:05

Мину времён ВОВ нашли во время работ на севере Москвы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Мину времён Великой Отечественной войны обнаружили во время земляных работ на севере Москвы. Опасную находку сделали возле дома № 17 на Фестивальной улице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

Территорию вокруг места обнаружения боеприпаса оцепили. Для обследования мины на Фестивальную улицу прибыли сапёры. К проверке также привлекли служебную собаку. Специалистам предстоит определить состояние боеприпаса и дальнейший порядок действий с ним.

«Территория оцеплена, работают сапёры», — рассказал собеседник агентства.

Ржавый боеприпас времён ВОВ найден в Москве
Ржавый боеприпас времён ВОВ найден в Москве

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны продолжают находить спустя десятилетия после окончания боёв. В сентябре на Ставрополье обнаружили человеческие останки и боеприпасы времён ВОВ. К месту выезжали спасатели, сотрудники Росгвардии и другие оперативные службы, которые начали обследование опасной находки.

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Николь Вербер
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