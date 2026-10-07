Мину времён ВОВ нашли во время работ на севере Москвы
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Мину времён Великой Отечественной войны обнаружили во время земляных работ на севере Москвы. Опасную находку сделали возле дома № 17 на Фестивальной улице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
Территорию вокруг места обнаружения боеприпаса оцепили. Для обследования мины на Фестивальную улицу прибыли сапёры. К проверке также привлекли служебную собаку. Специалистам предстоит определить состояние боеприпаса и дальнейший порядок действий с ним.
«Территория оцеплена, работают сапёры», — рассказал собеседник агентства.
Боеприпасы времён Великой Отечественной войны продолжают находить спустя десятилетия после окончания боёв. В сентябре на Ставрополье обнаружили человеческие останки и боеприпасы времён ВОВ. К месту выезжали спасатели, сотрудники Росгвардии и другие оперативные службы, которые начали обследование опасной находки.
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