Боеприпасы и человеческие останки времён ВОВ нашли на Ставрополье

Боеприпасы и человеческие останки, предположительно относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, обнаружили в Предгорном округе Ставропольского края. О находке сообщил местный житель, рассказал глава округа Николай Бондаренко.

«В ЕДДС Предгорного округа поступило сообщение от мужчины, обнаружившего боеприпасы и человеческие останки, предположительно, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны», — написал Бондаренко в своём телеграм-канале.

После сообщения информацию передали оперативным службам. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части, аварийно-спасательной службы, Росгвардии и ДПС. Специалисты начали работу на месте обнаружения останков и боеприпасов. По словам главы округа, службы действуют в штатном режиме, обстановка находится под контролем.

Другие подробности находки, в том числе точное место и количество обнаруженных боеприпасов, пока не приводятся.

Ранее фугасный авиационный боеприпас, оставшийся со времён Великой Отечественной войны, обезвредили на стройплощадке в Северной столице. Взрывоопасный объект отыскали рабочие, когда рыли котлован под новый жилой комплекс на Полюстровском проспекте. Рядом находились жилые здания, поэтому на вызов оперативно отправилась пиротехническая бригада из Невского спасательного центра МЧС. Прибывшие специалисты обследовали находку и опознали в ней фугасную авиабомбу с маркировкой ФАБ-250.