Как на пороховой бочке: В стене подмосковного храма нашли боеприпас, который мог взорваться в любой момент
В Подмосковье нашли боеприпас в кирпичной кладке храма под Волоколамском
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий
В Волоколамском округе Московской области во время реставрации храма обнаружили взрывоопасный предмет. Боеприпас находился внутри кирпичной кладки, рассказали в телеграм-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».
Боеприпас в кирпичной кладке храма и боеприпас на приусадебном участке. Фото © Telegram/ ГКУ МО «Мособлпожспас».
Находку сделали в церкви, расположенной на территории усадьбы Чернышёвых в селе Ярополец. Рабочие вызвали на место экстренные службы. Взрывотехники обследовали опасный объект и успешно его обезвредили. Подробности о типе и происхождении снаряда не приводятся.
Ещё один подозрительный предмет обнаружил житель деревни Путятино. Он наткнулся на него на своём приусадебном участке.
А в июне дети из Калмыкии нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны и привезли его на велосипеде к местному дому культуры. Опасный предмет передали специалистам для обезвреживания.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.