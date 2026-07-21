Как на пороховой бочке: В стене подмосковного храма нашли боеприпас, который мог взорваться в любой момент

В Волоколамском округе Московской области во время реставрации храма обнаружили взрывоопасный предмет. Боеприпас находился внутри кирпичной кладки, рассказали в телеграм-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

Боеприпас в кирпичной кладке храма и боеприпас на приусадебном участке. Фото © Telegram/ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Находку сделали в церкви, расположенной на территории усадьбы Чернышёвых в селе Ярополец. Рабочие вызвали на место экстренные службы. Взрывотехники обследовали опасный объект и успешно его обезвредили. Подробности о типе и происхождении снаряда не приводятся.

Ещё один подозрительный предмет обнаружил житель деревни Путятино. Он наткнулся на него на своём приусадебном участке.

А в июне дети из Калмыкии нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны и привезли его на велосипеде к местному дому культуры. Опасный предмет передали специалистам для обезвреживания.