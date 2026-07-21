Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 12:24

Как на пороховой бочке: В стене подмосковного храма нашли боеприпас, который мог взорваться в любой момент

В Подмосковье нашли боеприпас в кирпичной кладке храма под Волоколамском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

В Волоколамском округе Московской области во время реставрации храма обнаружили взрывоопасный предмет. Боеприпас находился внутри кирпичной кладки, рассказали в телеграм-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

Боеприпас в кирпичной кладке храма и боеприпас на приусадебном участке. Фото © Telegram/ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Боеприпас в кирпичной кладке храма и боеприпас на приусадебном участке. Фото © Telegram/ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Находку сделали в церкви, расположенной на территории усадьбы Чернышёвых в селе Ярополец. Рабочие вызвали на место экстренные службы. Взрывотехники обследовали опасный объект и успешно его обезвредили. Подробности о типе и происхождении снаряда не приводятся.

Ещё один подозрительный предмет обнаружил житель деревни Путятино. Он наткнулся на него на своём приусадебном участке.

В Петербурге нашли и обезвредили авиабомбу ФАБ-250 времён ВОВ
В Петербурге нашли и обезвредили авиабомбу ФАБ-250 времён ВОВ

А в июне дети из Калмыкии нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны и привезли его на велосипеде к местному дому культуры. Опасный предмет передали специалистам для обезвреживания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar