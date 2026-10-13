Минус 800 тысяч за год: На Украине раскрыли масштабы демографического кризиса

За 2025 год жителей Украины стало меньше примерно на 800 тысяч. Такие данные привёл глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в разговоре с порталом «Новини.Live».

Основных причин две: люди умирают заметно чаще, чем рождаются, а также массово покидают страну. По подсчётам специалиста, в первом полугодии смертность превысила рождаемость в 3,5 раза.

«За первое полугодие этого года на 10 новорождённых пришлось 35 умерших. За 2025 год, если учитывать количество умерших плюс количество тех, кто выехали [с Украины], количество населения сократилось на 800 тысяч человек», — сказал он.

До этого Life.ru рассказывал, что численность населения Украины вплотную подошла к отметке в 20 миллионов человек. Такую оценку дал украинский экономист Алексей Кущ. Он охарактеризовал подобное снижение как критическое.