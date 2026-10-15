Минус 800 тысяч за год: Украина становится ближе к вымиранию

Дзен Новости: Население Украины за 2025 год сократилось примерно на 800 тысяч человек

Население Украины за 2025 год сократилось примерно на 800 тысяч человек. Такую оценку привёл глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник, связав снижение численности жителей с естественной убылью и продолжающимся оттоком граждан за рубеж.

По его словам, смертность в стране значительно превышает рождаемость. В первом полугодии на каждые десять новорождённых приходилось 35 умерших.

«За 2025 год, если учитывать количество умерших плюс количество тех, кто выехал, население сократилось на 800 тысяч человек», — заявил Воскобойник.

Демографическая ситуация на Украине ухудшалась и до последних событий, однако после 2022 года отрицательные тенденции резко усилились. По данным Фонда ООН в области народонаселения, с 2014 года численность населения страны уменьшилась примерно на 10 млн человек, причём около 8 млн из этого сокращения пришлось на период после 2022 года. Среди основных причин в организации называют низкую рождаемость, эмиграцию и старение населения;

Рождаемость остаётся на исторически низком уровне. UNFPA оценивал коэффициент суммарной рождаемости примерно в 0,9 ребёнка на женщину, тогда как для простого воспроизводства населения требуется около 2,1. По данным украинского Минюста, в 2025 году в стране зарегистрировали 168,8 тысячи рождений и 485,3 тысячи смертей.

Оценки общей численности населения Украины заметно различаются из-за методик подсчёта и вопроса учитываемых территорий. Весной министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин говорил примерно о 22–25 млн жителей. При этом более ранние расчёты UNFPA на июль 2024 года давали 35,8 млн человек в целом и 31,1 млн — на территориях, находившихся под контролем украинских властей.

На фоне сокращения населения власти также обсуждают изменения трудового законодательства. 12 октября Верховная рада приняла закон №10147 о безопасности и здоровье работников. Официально его целью назван переход к европейской системе оценки профессиональных рисков и усиление ответственности работодателей. Документ поддержали 246 депутатов.

Отдельно в Раде зарегистрирован законопроект №16114 о расширении трудовых возможностей для молодёжи. Он предполагает изменения правил занятости несовершеннолетних, однако пока остаётся на стадии рассмотрения и законом не является.

Демографическая проблема всё сильнее отражается на рынке труда. В феврале депутат Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на прогноз Нацбанка допускал отъезд ещё около 200 тысяч украинцев в 2026 году, а Воскобойник предупреждал о возможном многомиллионном дефиците рабочей силы в ближайшие годы.