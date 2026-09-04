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Регион
Опубликовано 4 сентября, 05:57

«Точка невозврата пройдена»: В Кремле объяснили, кто может спасти Украину от вымирания

Кобяков: Спасти Украину от вымирания может только Россия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksym Szyda

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksym Szyda

Украина прошла «точку невозврата» в демографическом кризисе, а изменить ситуацию, по мнению советника президента РФ и ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова, способна только Россия.

«На Украине точка невозврата пройдена. [Осталось] только вымирание. И спасти эту страну может только Россия», — сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума.

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Проблема сокращения населения Украины в последние годы неоднократно поднималась украинскими политиками и экспертами. Среди основных факторов они называют низкую рождаемость, высокую смертность и массовый отъезд граждан за границу. 24 августа бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что за 35 лет Украина потеряла более половины населения. По её оценке, число жителей сократилось с 52 млн в 1991 году примерно до 25 млн, а остановить эту тенденцию может прекращение конфликта.

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Андрей Бражников
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