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Опубликовано 8 октября, 16:38

Минюст внёс трек «Шамиль Смолян»* Эльдара Далгатова в список экстремистских

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/eldar_dalgatov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/eldar_dalgatov

Композиция «Шамиль Смолян»* музыканта Эльдара Далгатова получила статус экстремистского материала. Соответствующая запись появилась в реестре Министерства юстиции под номером 5519.

Решение принял Санкт-Петербургский городской суд. В тексте указано, что датой решения стало 30 июня.

Именно под этот трек в своей машине зажигал когда-то российская интернет-знаменитость и герой многих вирусных мемов Мурад Легенда. Поводом для запрета стала строчка из припева — «Удачи вам, жизнь ворам»**.

Сам Далгатов получил известность на Кавказе ещё в начале нулевых. Славу ему принесли лирические композиции, среди которых хит «В эту ночь я умру». Песня про воровскую жизнь стала единственной на такую тему во всей его дискографии.

Минюст внёс песню «Россия для кавказцев»* в список экстремистских материалов
Минюст внёс песню «Россия для кавказцев»* в список экстремистских материалов

До этого Life.ru рассказывал, что Минюст России включил песню «Выключите гимн»* группы «Порнофильмы»* в федеральный список экстремистских материалов. Ранее эту же композицию экстремистской признал Санкт-Петербургский городской суд. После этого запись официально внесли в реестр ведомства.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

* Внесена в список экстремистских материалов.

** Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.

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Вероника Бакумченко
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