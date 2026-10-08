Минюст внёс трек «Шамиль Смолян»* Эльдара Далгатова в список экстремистских

Композиция «Шамиль Смолян»* музыканта Эльдара Далгатова получила статус экстремистского материала. Соответствующая запись появилась в реестре Министерства юстиции под номером 5519.

Решение принял Санкт-Петербургский городской суд. В тексте указано, что датой решения стало 30 июня.

Именно под этот трек в своей машине зажигал когда-то российская интернет-знаменитость и герой многих вирусных мемов Мурад Легенда. Поводом для запрета стала строчка из припева — «Удачи вам, жизнь ворам»**.

Сам Далгатов получил известность на Кавказе ещё в начале нулевых. Славу ему принесли лирические композиции, среди которых хит «В эту ночь я умру». Песня про воровскую жизнь стала единственной на такую тему во всей его дискографии.

До этого Life.ru рассказывал, что Минюст России включил песню «Выключите гимн»* группы «Порнофильмы»* в федеральный список экстремистских материалов. Ранее эту же композицию экстремистской признал Санкт-Петербургский городской суд. После этого запись официально внесли в реестр ведомства.

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