Минздрав России утвердил новый стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции. Документ расширяет перечень лекарственных препаратов и медицинских услуг, в том числе предусматривает приём врача-психиатра-нарколога. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовых актов.

В новый стандарт включили первичный приём врача-психиатра-нарколога. Кроме того, расширили перечень диагнозов и состояний, учитываемых при оказании помощи. В частности, в него добавили ВИЧ-ассоциированную деменцию, бессимптомный инфекционный статус, контакт с больным и возможность заражения ВИЧ.

Изменения затронули и лабораторную диагностику. В список исследований включили определение ДНК цитомегаловируса методом ПЦР, а также анализы на антитела к цитомегаловирусу и ВИЧ.

Перечень лекарств также пересмотрели. В него добавили невирапин и каботегравир, расширили список ингибиторов интегразы, включив в него долутегравир, каботегравир и ралтегравир. Среди других изменений — включение фостемсавира и препаратов йода. При этом фосампренавир исключили из списка. Из перечня также убрали некоторые комбинации противовирусных средств.

С 1 января 2027 года в России изменятся правила оказания хирургической помощи взрослым. Врачей смогут привлекать к работе вне больниц, в том числе на месте вызова скорой помощи и во время перевозки пациентов. Документ предусматривает оказание помощи по профилю «хирургия» непосредственно в автомобиле скорой при медицинской эвакуации. При этом пациентами, которым требуется срочное вмешательство, продолжат заниматься выездные бригады скорой помощи, включая специализированные.