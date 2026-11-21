С 1 января 2027 года в России изменятся правила оказания хирургической помощи взрослым. Врачей смогут привлекать к работе вне больниц, в том числе на месте вызова скорой помощи и во время перевозки пациентов. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовых актов.

Документ предусматривает оказание помощи по профилю «хирургия» непосредственно в автомобиле скорой при медицинской эвакуации. При этом пациентами, которым требуется срочное вмешательство, продолжат заниматься выездные бригады скорой помощи, включая специализированные.

Ещё одним изменением станет включение паллиативной медицинской помощи в порядок оказания хирургической помощи взрослым. Кроме того, приказ уточняет квалификационные требования к хирургам, правила организации работы медицинского персонала и стандарты оснащения хирургических кабинетов, дневных стационаров и отделений.

Ранее Life.ru рассказывал, как искусственный интеллект и генетические исследования меняют подход к оказанию медицинской помощи детям в России. По словам экспертов Сеченовского университета, современные технологии позволяют выявлять некоторые тяжёлые заболевания ещё до появления первых симптомов. С апреля 2026 года программа неонатального скрининга охватывает 38 болезней, а нейросети уже помогают врачам анализировать медицинские снимки и результаты обследований. При этом специалисты подчёркивают, что искусственный интеллект не заменяет врача, а служит дополнительным инструментом диагностики.