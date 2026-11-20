Коллеги реаниматолога из Северодвинска, обвиняемого в убийстве 73-летней пациентки, не верят в его виновность. О профессиональной репутации медика они рассказали kp.ru.

Один из сотрудников больницы, работавший с 29-летним врачом с момента его трудоустройства, заявил, что молодой специалист всегда ответственно относился к пациентам и не допускал ошибок, которые могли бы повлиять на диагностику или лечение. По словам собеседника, претензий к работе реаниматолога у коллектива не возникало.

Несмотря на небольшой стаж, медик умел самостоятельно действовать в экстренных ситуациях. При этом в сложных случаях он не стеснялся обращаться за советом к более опытным специалистам.

«Как и любой врач-реаниматолог, в критические моменты умел принимать грамотные, самостоятельные решения и всегда следовал протоколу оказания экстренной помощи», — рассказал коллега обвиняемого.

Другой сотрудник больницы, анестезиолог-реаниматолог Роман Клюкин, также положительно охарактеризовал врача. По его воспоминаниям, молодой человек отличался пунктуальностью и педантичностью, внимательно относился к оформлению медицинских документов и нередко задерживался после смены, если не успевал закончить бумажную работу из-за помощи пациентам.

Клюкин признался, что обвинение в убийстве стало настоящим потрясением для всего коллектива. Он считает коллегу добрым и ответственным человеком и убеждён, что произошла ошибка.

«Для нас в больнице это был просто шок», — поделился медик.

Адвокат обвиняемого Мансур Бекаров также настаивает, что действия его подзащитного не стали причиной смерти женщины. По мнению защитника, врач следовал медицинским протоколам, а сама пациентка находилась в крайне тяжёлом состоянии. При этом окончательную оценку действиям реаниматолога предстоит дать следствию и суду.

Позднее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования этого дела. Соответствующее поручение было направлено руководству регионального следственного управления.