Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве 73-летней женщины, которую ошибочно признали умершей в Северодвинске. Соответствующее поручение глава ведомства дал региональному управлению СК, сообщили в пресс-службе Следкома.

«Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Проселкову Д. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В декабре 2025 года врач пытался реанимировать 73-летнюю пациентку, но ошибочно констатировал её смерть. Спустя два часа в морге у женщины обнаружили признаки жизни и сообщили об этом медику.

По версии следствия, 29-летний реаниматолог пришёл в морг, проверил у пенсионерки пульс и ввёл ей препарат, после чего она скончалась. Предположительно, мужчина пытался скрыть врачебную ошибку. Его задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае в Архангельске, где мужчину ошибочно признали умершим и отправили в морг. Инцидент произошёл в начале ноября. У пациента 1965 года рождения обнаружили признаки жизни уже в патологоанатомическом отделении Первой городской клинической больницы имени Волосевич. Мужчину перевели в реанимацию, а Следственный комитет организовал проверку.