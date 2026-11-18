Реаниматолог убил «воскресшую» пациентку, чтобы скрыть свою ошибку
В Северодвинске врача заподозрили в убийстве «ожившей» в морге пациентки
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Северодвинске 29-летнего врача-реаниматолога заподозрили в убийстве 73-летней пациентки, которую он ошибочно признал умершей. По предварительной версии, медик мог намеренно лишить женщину жизни, чтобы скрыть свою ошибку, сообщает «Рен-ТВ».
Инцидент произошёл в декабре 2025 года. Врач Олег Г. пытался реанимировать пенсионерку, но решил, что спасти её не удалось, и констатировал смерть. Однако спустя два часа сотрудник морга обнаружил у женщины признаки жизни и сообщил об этом медику.
Вместо оказания помощи реаниматолог в одиночку пришёл в морг, проверил пульс пациентки и ввёл ей лекарственный препарат. После инъекции пенсионерка скончалась.
Следствие подозревает, что врач действовал умышленно, пытаясь скрыть первоначальную ошибку. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело об убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Архангельске, где 61-летнего мужчину с инфарктом ошибочно признали умершим и отправили в морг. Уже при поступлении в патологоанатомическое отделение у пациента появилось самостоятельное дыхание. Его экстренно доставили в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Обстоятельства оказания медицинской помощи начали проверять следователи и областной Минздрав.
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