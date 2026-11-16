В Новочеркасске Ростовской области суд вынес приговор врачу, по вине которого погибла 27-летняя роженица. Медик ввёл женщине неподходящий лекарственный препарат, не проверив его перед применением. По статье о причинении смерти по неосторожности ему назначили 2,5 года ограничения свободы и на три года запретили заниматься врачебной деятельностью, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла 5 апреля 2026 года. По данным следствия, врач ненадлежащим образом исполнял профессиональные обязанности и не удостоверился в правильности выбранного лекарства. После инъекции у пациентки развились тяжёлые осложнения, которые привели к смерти.

Как ранее сообщало издание 161.ru, вместо препарата для эпидуральной анестезии роженице ввели транексамовую кислоту, предназначенную для остановки кровотечений. Женщина скончалась 7 апреля в областном перинатальном центре, куда её перевезли из Новочеркасска.

Следователи провели судебно-медицинские экспертизы, изъяли и изучили медицинскую документацию, а также допросили свидетелей. Собранные материалы суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.