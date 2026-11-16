В Новочеркасске вынесли приговор врачу, виновному в смерти пациентки
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В Новочеркасске Ростовской области суд вынес приговор врачу, по вине которого погибла 27-летняя роженица. Медик ввёл женщине неподходящий лекарственный препарат, не проверив его перед применением. По статье о причинении смерти по неосторожности ему назначили 2,5 года ограничения свободы и на три года запретили заниматься врачебной деятельностью, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Трагедия произошла 5 апреля 2026 года. По данным следствия, врач ненадлежащим образом исполнял профессиональные обязанности и не удостоверился в правильности выбранного лекарства. После инъекции у пациентки развились тяжёлые осложнения, которые привели к смерти.
Как ранее сообщало издание 161.ru, вместо препарата для эпидуральной анестезии роженице ввели транексамовую кислоту, предназначенную для остановки кровотечений. Женщина скончалась 7 апреля в областном перинатальном центре, куда её перевезли из Новочеркасска.
Следователи провели судебно-медицинские экспертизы, изъяли и изучили медицинскую документацию, а также допросили свидетелей. Собранные материалы суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Ранее Life.ru сообщал об аресте анестезиолога по делу о гибели 27-летней роженицы в Новочеркасске. Медика задержали спустя два месяца после трагедии. По предварительным данным, он перепутал ампулы и вместо обезболивающего препарата ввёл женщине средство для остановки кровотечения.