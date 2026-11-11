Московский областной суд обязал петербургскую клинику «Институт красоты Галактика» выплатить пациентке почти 2,6 миллиона рублей после некачественных пластических операций. Апелляционная инстанция отменила решение Домодедовского городского суда, который ранее отказался удовлетворить большую часть требований женщины. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Алексей Михальчик.

Поводом для судебного разбирательства стали последствия нескольких хирургических вмешательств. По утверждению пациентки, после операций у неё возникли эстетические и функциональные нарушения. Женщина потребовала вернуть деньги за медицинские услуги и компенсировать причинённые убытки, однако клиника добровольно удовлетворять претензии отказалась.

Первоначально Домодедовский городской суд взыскал в пользу пациентки только компенсацию морального вреда и штраф. В возврате стоимости операций, возмещении убытков и выплате неустойки женщине отказали.

Защита обжаловала решение, указав на недостатки судебно-медицинской экспертизы, проведённой без личного осмотра пациентки. В ходе апелляционного разбирательства суд назначил повторное комплексное исследование.

Специалисты института судебной медицины и патологии выявили недостатки при проведении ринопластики, пластики верхней губы и операции на нижней челюсти. Эксперты также оценили последствия вмешательств и расходы, необходимые для их исправления.

После изучения новых заключений Мособлсуд пересмотрел дело и постановил взыскать с клиники почти 2,6 миллиона рублей.

«Такие споры всегда сложны как с юридической, так и с морально-психологической точки зрения: за каждым делом стоят здоровье человека и тяжёлые переживания», — отметил адвокат Алексей Михальчик.

Он подчеркнул, что добиться пересмотра решения удалось несмотря на первоначальный отказ суда.

Ранее Life.ru сообщал, что жительница Ростовской области практически потеряла зрение после липосакции в московской клинике. По данным представителей пациентки, после операции женщина оказалась в реанимации, а затем лишилась зрения на одном глазу. Пострадавшая готовит иск к медучреждению на 9,1 миллиона рублей, требуя компенсации вреда здоровью и возврата стоимости операции.