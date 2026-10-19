Прилетела за фигурой к свадьбе и почти ослепла: Россиянка требует 9,1 млн после липосакции

53-летняя жительница Ростовской области практически лишилась зрения после пластической операции в московской клинике Grace Medical. Женщина хотела привести себя в форму к свадьбе, но вместо ожидаемого преображения оказалась в реанимации. Теперь её представители требуют от медучреждения 9,1 миллиона рублей компенсации. Об этом сообщил Mash.

Анна, работающая швеёй в городе Шахты, специально прилетела в столицу ради коррекции фигуры. В клинике ей предложили липосакцию живота с последующим переносом собственного жира в ягодицы.

Однако перед операцией возникла проблема: у пациентки не оказалось документа с указанием группы крови. По словам представителей женщины, главный врач отказался проводить анестезию, поэтому в клинику срочно пригласили другого специалиста из одной из московских больниц. Тот согласился провести обезболивание.

После хирургического вмешательства состояние Анны резко ухудшилось, а зрение начало стремительно пропадать. Несмотря на жалобы, на третий день её выписали, посоветовав обратиться к офтальмологу.

Впоследствии женщину доставили в Боткинскую больницу, где госпитализировали в реанимацию. По утверждению представителей пострадавшей, один глаз Анны полностью перестал видеть, а на втором сохранилось лишь около 10% зрения.

Представители пациентки считают, что причиной тяжёлых последствий могла стать неправильно проведённая анестезия. Сейчас они готовят иск к клинике на 9,1 миллиона рублей, намереваясь взыскать компенсацию физического и морального вреда, а также вернуть деньги за операцию.