Прилетела за фигурой к свадьбе и почти ослепла: Россиянка требует 9,1 млн после липосакции
Жительница Шахт почти ослепла после липосакции в московской клинике
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53-летняя жительница Ростовской области практически лишилась зрения после пластической операции в московской клинике Grace Medical. Женщина хотела привести себя в форму к свадьбе, но вместо ожидаемого преображения оказалась в реанимации. Теперь её представители требуют от медучреждения 9,1 миллиона рублей компенсации. Об этом сообщил Mash.
Анна, работающая швеёй в городе Шахты, специально прилетела в столицу ради коррекции фигуры. В клинике ей предложили липосакцию живота с последующим переносом собственного жира в ягодицы.
Однако перед операцией возникла проблема: у пациентки не оказалось документа с указанием группы крови. По словам представителей женщины, главный врач отказался проводить анестезию, поэтому в клинику срочно пригласили другого специалиста из одной из московских больниц. Тот согласился провести обезболивание.
После хирургического вмешательства состояние Анны резко ухудшилось, а зрение начало стремительно пропадать. Несмотря на жалобы, на третий день её выписали, посоветовав обратиться к офтальмологу.
Впоследствии женщину доставили в Боткинскую больницу, где госпитализировали в реанимацию. По утверждению представителей пострадавшей, один глаз Анны полностью перестал видеть, а на втором сохранилось лишь около 10% зрения.
Представители пациентки считают, что причиной тяжёлых последствий могла стать неправильно проведённая анестезия. Сейчас они готовят иск к клинике на 9,1 миллиона рублей, намереваясь взыскать компенсацию физического и морального вреда, а также вернуть деньги за операцию.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 58-летней женщины после введения анестезии перед липосакцией в московской частной клинике. После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а Росздравнадзор начал собственную проверку. В апреле в столице задержали косметолога после смерти пациентки от анафилактического шока: по данным следствия, женщина проводила пластическую операцию без необходимой лицензии. Ещё один серьёзный инцидент произошёл в июне в московской клинике Seline, где пациентка пережила клиническую смерть перед началом медицинских манипуляций. В медцентре тогда утверждали, что действия врачей помогли стабилизировать её состояние.
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